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Регион
4 августа, 10:48

ВСУ потеряли 690 бойцов и два склада боеприпасов в атаках российского "Юга"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 690 военных и два склада боеприпасов в результате слаженной работы Южной группировки ВС РФ. Об этом в воскресенье, 4 августа, заявили в Министерстве обороны России.

"Противник потерял три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку "Гиацинт-Б", 105-мм орудие М109 производства США", — добавили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения Южной группировки российских войск улучшили тактическое положение, а также поразили 53-ю, 54-ю и 100-ю механизированные, а также 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ и 117-ю бригаду теробороны у Калиново, Красногоровки, Северска и Серебрянки в ДНР. Кроме того, наши бойцы отразили контратаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады противника.

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Также в Минобороны РФ заявили, что российские войска группировки "Запад" за сутки уничтожили до 490 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, ВС РФ подбили три танка, в том числе два немецких Leopard.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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