Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 690 военных и два склада боеприпасов в результате слаженной работы Южной группировки ВС РФ. Об этом в воскресенье, 4 августа, заявили в Министерстве обороны России.

"Противник потерял три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку "Гиацинт-Б", 105-мм орудие М109 производства США", — добавили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения Южной группировки российских войск улучшили тактическое положение, а также поразили 53-ю, 54-ю и 100-ю механизированные, а также 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ и 117-ю бригаду теробороны у Калиново, Красногоровки, Северска и Серебрянки в ДНР. Кроме того, наши бойцы отразили контратаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады противника.