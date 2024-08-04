Армия Россия точным попаданием разесла склады с горючим и дронами ВСУ 4 августа, 11:14 Российские военные на позиции в зоне СВО. Обложка © ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие нанесли точный удар по украинским складам с горючим и беспилотниками, также уничтожены техника и личный состав ВСУ в 146 районах. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В течение суток поражены: радиолокационная станция AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, склад горючего, склад хранения БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах", — уточнили в ведомстве.

Также сообщалось, что российские средства ПВО сбили один из самых ценных истребителей ВВС Украины – Су-27, а также 13 снарядов американской РСЗО HIMARS, снаряд чешской РСЗО Vampire и 162 беспилотников ВСУ, из которых 82 были перехвачены за пределами зоны СВО.

Авторы Татьяна Миссуми