Стало известно, какие вредные привычки не страшны кандидатам и докторам наук
Исследование: 61% кандидатов и докторов наук никогда не курили
Кандидаты и доктора наук меньше других подвержены заполучить себе такую вредную привычку, как курение. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование.
Учёные составили социально-демографический портрет курящих и некурящих россиян, изучив около 70 тысяч анкет. Оказалось, что 50% граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет никогда не брали в рот сигарету, 22% бросили вредную привычку, а 28% продолжают курить.
Меньше всего курящих оказалось среди кандидатов или докторов наук (61%), показало изучение аналитиков многопрофильной медицинской компании Genotek. На втором месте — магистры и специалисты (52%), на третьем — бакалавры (45%). Среди тех, кто никогда не курил, больше женщин, чем мужчин, — 60% против 40% соответственно.
Стоит отметить, что курение является одной из главных причин преждевременного облысения у мужчин. Также, чтобы с возрастом сохранить густую шевелюру, следует отказаться от спиртных напитков. Спровоцировать выпадение волос могут и хронические инфекции, интоксикация, плохое питание, стресс и коронавирус.