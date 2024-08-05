Стало известно, какие вредные привычки не страшны кандидатам и докторам наук

Кандидаты и доктора наук меньше других подвержены заполучить себе такую вредную привычку, как курение. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование.

Учёные составили социально-демографический портрет курящих и некурящих россиян, изучив около 70 тысяч анкет. Оказалось, что 50% граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет никогда не брали в рот сигарету, 22% бросили вредную привычку, а 28% продолжают курить.

Меньше всего курящих оказалось среди кандидатов или докторов наук (61%), показало изучение аналитиков многопрофильной медицинской компании Genotek. На втором месте — магистры и специалисты (52%), на третьем — бакалавры (45%). Среди тех, кто никогда не курил, больше женщин, чем мужчин, — 60% против 40% соответственно.