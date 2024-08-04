Сын Армена Джигарханяна не смог осилить дорогущее лечение в США после выстрела в голову

Сын актёра Армена Джигарханяна Степан, которого обстреляли в США, чувствует себя хорошо. Он проводит реабилитацию в домашних условиях, несмотря на ранение. Бесплатно лечить Джигарханяна американские врачи отказались. Об этом сообщает сайт MK.ru.

После ранения Степана отвезли в медицинское учреждение. Правда, мужчина там оставаться не захотел, а уехал домой. Оказалось, что за лечение попросили огромную сумму.

"Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег — 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьёзное. Но в целом чувствую себя неплохо", — подтвердил сам Степан.