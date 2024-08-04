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4 августа, 11:48

Сын Армена Джигарханяна не смог осилить дорогущее лечение в США после выстрела в голову

Врачи в США запросили $36 тысяч за лечение обстрелянного сына Джигарханяна

Степан Джигарханян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_jigar

Степан Джигарханян. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_jigar

Сын актёра Армена Джигарханяна Степан, которого обстреляли в США, чувствует себя хорошо. Он проводит реабилитацию в домашних условиях, несмотря на ранение. Бесплатно лечить Джигарханяна американские врачи отказались. Об этом сообщает сайт MK.ru.

После ранения Степана отвезли в медицинское учреждение. Правда, мужчина там оставаться не захотел, а уехал домой. Оказалось, что за лечение попросили огромную сумму.

"Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег — 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой. Ранение, конечно, серьёзное. Но в целом чувствую себя неплохо", подтвердил сам Степан.

Сын Джигарханяна раскрыл подробности вооружённого нападения в Лас-Вегасе
Сын Джигарханяна раскрыл подробности вооружённого нападения в Лас-Вегасе

Напомним, на Степана Джигарханяна напали в центре Лас-Вегаса. Американский гангстер расстрелял его прямо из машины. Фото с последствиями огнестрельного ранения Life.ru публиковал ранее.

Наталья Афонина
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