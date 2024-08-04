Военкомат в Ковеле углядел "руку Кремля" в осаде здания украинками из-за "кражи" трёх парней На Украине военкомат обвинил спецслужбы РФ в организации протестов в Ковеле 4 августа, 12:05 В Ковеле трёх мужчин освободили в военкомате после протестов. Видео © Telegram / Koвелi медиа

На Украине Волынский ТЦК (военкомат) обвинил российские спецслужбы в организации протестов в Ковеле, где мирные жители требовали отпустить незаконно схваченных парней для дальнейшей отправки на фронт. Об этом говорится на странице военкомата в соцсети.

"Ситуация полностью спровоцирована с целью дискредитации действующей власти и противодействия мерам мобилизации, препятствованию законной деятельности Вооружённых сил Украины", — утверждает военкомат.

Там поведали, что протестующими якобы руководили с российской территории при помощи мессенджеров и соцсетей. Военкомат пообещал "правовые последствия для тех, кто подстрекал граждан к противоправным действиям и тех, кто принимал в этом активное участие".

В Ковеле троих парней освободили в военкомате после протестов. Видео © Telegram / Koвелi медиа

Как пишут местные СМИ, военкомы уже отпустили трёх мужчин. Толпа встретила их аплодисментами, жёны тут же повели освобождённых подальше от здания. Сколько человек продолжаю оставаться в застенках, не уточняется.

Напомним, десятки жителей украинского Ковеля устроили митинг у здания местного ТЦК (военкомата) с требованием отпустить мужчин, которых ранее мобилизовали на блокпосту. На защиту военкомата встала полиция, но протестующие едва не прорвали оцепление.

Авторы Татьяна Миссуми