Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 00:11

Жители украинского Ковеля устроили митинг с требованием отпустить мобилизованных

Десятки жителей украинского Ковеля устроили митинг у здания местного территориального центра комплектования с требованием отпустить парней, которых ранее мобилизовали на блокпосту. На защиту военкомата встала полиция, но оцепление едва не прорвали штурмом, сообщило издание "Страна.ua".

Толпа из разъярённых женщин и мужчин собралась у ТЦК ещё в субботу днём. Сначала гражданские устроили с военными словесную перепалку, а когда разговоры не помогли, в ход пошла сила. Сдерживать натиск пришлось силовикам, в которых полетели камни и автомобильные покрышки. Противостояние уже перешло в ночь, но пока митингующим не удалось добиться освобождения мобилизованных.

Конфликт у здания ТЦК в украинском Ковеле. Видео © Telegram / Ковель медiа

"Упал со ступенек": Украинский призывник умер при странных обстоятельствах в военкомате
"Упал со ступенек": Украинский призывник умер при странных обстоятельствах в военкомате

После ужесточения мобилизации в Незалежной украинцы ищут различные способы избежать отправки на фронт. Одни умудряются сбегать от ТЦК, другие наносят себе увечья ради получения негодной категории, а третьи пытаются уплыть в Румынию через Дунай.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров