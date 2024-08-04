Жители украинского Ковеля устроили митинг с требованием отпустить мобилизованных
Десятки жителей украинского Ковеля устроили митинг у здания местного территориального центра комплектования с требованием отпустить парней, которых ранее мобилизовали на блокпосту. На защиту военкомата встала полиция, но оцепление едва не прорвали штурмом, сообщило издание "Страна.ua".
Толпа из разъярённых женщин и мужчин собралась у ТЦК ещё в субботу днём. Сначала гражданские устроили с военными словесную перепалку, а когда разговоры не помогли, в ход пошла сила. Сдерживать натиск пришлось силовикам, в которых полетели камни и автомобильные покрышки. Противостояние уже перешло в ночь, но пока митингующим не удалось добиться освобождения мобилизованных.
Конфликт у здания ТЦК в украинском Ковеле. Видео © Telegram / Ковель медiа
После ужесточения мобилизации в Незалежной украинцы ищут различные способы избежать отправки на фронт. Одни умудряются сбегать от ТЦК, другие наносят себе увечья ради получения негодной категории, а третьи пытаются уплыть в Румынию через Дунай.
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