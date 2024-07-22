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22 июля, 18:22

"Упал со ступенек": Украинский призывник умер при странных обстоятельствах в военкомате

Во Львовской области мужчина умер от полученных в ТЦК травм головы

В одном из военкоматов (ТЦК) Львовской области призывник умер во время медицинской комиссии. В больницу он поступил с травмами головы. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

"Происшествие случилось 20 июля около 23:00. Как заявляют в ТЦК, мужчина во время прохождения ВВК не удержал равновесие и упал со ступенек. Потерпевшего доставили в больницу уже без сознания, где он и умер. Врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга с переломом костей черепа", — заявил источник издания.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Сети частенько всплывают видео с беспределом сотрудников ТЦК, которые буквально похищают людей с улиц. Мобилизация настолько надоела жителям, что они начали давать отпор военным. Например, в Одессе начали массово жечь их автомобили, а недавно мужчины и вовсе силой выгнали "тэцэкашников" из автобуса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Александра Мышляева
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