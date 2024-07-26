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26 июля, 13:23

Украинец в военкомате отрубил себе пальцы топором, чтобы избежать гибели на фронте

Украинец отрубил себе пальцы пожарным топором в ТЦК Белгород-Днестровского

В ТЦК города Белгород-Днестровский в Одесской области мужчина отрубил себе пальцы пожарным топором. Как пишут местные паблики, на отчаянный шаг он решился, чтобы не проходить медкомиссию и не подпасть под призыв.

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К слову, это уже не первый скандал из-за попыток украинских мужчин избежать смерти на передовой. Ранее Life.ru рассказывал, как одессит со стрельбой отбился от "могилизаторов" из ТЦК. Кроме того, в стране начали массово жечь военные автомобили, а недавно мужчины и вовсе силой выгнали "тэцэкашников" из автобуса.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM/ Fer Gregory

Алексей Берковиц
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