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4 августа, 12:35

Небо над Азовом могут защитить новым куполом ПВО

Генерал-майор Попов поддержал идею развернуть дополнительную систему ПВО в Азове

Совету директоров г. Азова Ростовской области предложили соорудить на основе сотрудничества государства и частников дополнительную систему ПВО вокруг города. Проект обойдётся в 29 миллионов рублей и может позволить снизить количество прилётов на 60%. Идею поддержал заслуженный военный лётчик, кандидат технических наук, член экспертного совета общественной организации офицеров России, генерал-майор авиации Владимир Попов.

"Сразу скажу — это очень небольшие, очень скромные деньги для такой системы. Но я точно поддерживаю эту идею", поделился своим мнением он в беседе с порталом 161.ru.

Лётчик считает, что местному бизнесу и муниципальным властям стоит заняться сооружением наблюдательных постов, в том числе на предприятиях. Лучше всего было бы их поставить на удалении в 15–30 км от важных объектов. Обязательно надо расположить такие точки на опасных направлениях. А в прибрежных городах предлагает наладить коммуникацию с рыбаками, чтобы они, выйдя в море, тоже могли наблюдать за небом и предупреждать об опасности. По словам офицера, метод может казаться несовременным, но главными факторами тут являются связь и техника.

Также Попов посоветовал использовать системы зенитных командирских труб, оснащённые оптико-электронными системами, — это позволит видеть приближающиеся воздушные объекты в любое время суток, а также в условиях густой облачности и тумана. Пригодятся и локаторы, как те, что используют инспекторы ГАИ для замера скорости. Ещё одна идея генерал-майора: сообщения по открытой связи, но по карте условных докладов, то есть с зашифрованными сообщениями, где, например, "чистое небо" может говорить о приближающейся угрозе. А ещё собеседник портала предложил использовать метеорологические зонды с натянутыми между ними сетями, чтобы сбивать вражеские ракеты и БПЛА с курса.

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Один из самых ценных истребителей ВВС Украины сбит во время боевого вылета

Ранее мощь российских средств ПВО по достоинству оценили в Британии, на фоне состоявшейся передачи ВСУ истребителей F-16. В английской прессе подозревают, что в противостоянии с ЗРК С-300 и С-400 ВС РФ, которые могут сбивать одновременно несколько воздушных целей, включая самолёты, F-16 вряд ли выйдут победителями.

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Shutterstock / FOTODOM / Krezodent

Юрий Лысенко
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