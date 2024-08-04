Внутри Евросоюза хотят ввести погранконтроль из-за россиян
Bild: В Германии призвали к введению погранконтроля с Венгрией из-за России
Страны Евросоюза должны ввести пограничный контроль с Венгрией, решившей смягчить визовый режим для граждан России и Белоруссии. С этим заявлением выступил министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген.
"Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – сказал чиновник, которого цитирует Bild.
Он напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в определённых "исключительных ситуациях". А, по его оценке, обстоятельства с Венгрией таковыми являются.
Напомним, Венгрия приняла решение ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Согласно правилам Евросоюза, каждая страна может сама определять свою миграционную политику и порядок её применения. Но в ЕС не сильно обрадовались самостоятельности Будапешта.
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