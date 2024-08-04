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4 августа, 13:31

Двух рыдающих малышей нашли в запертой машине на парковке ТЦ в Москве

Безответственные родители оставили двух маленьких детей на подземном паркинге в Москве в запертой машине. Малышей увидели очевидцы. Они не дождались семью и вызвали спасателей, сообщает 360.ru.

По данным канала, белая Skoda стоит на подземном паркинге ТРЦ "Хорошо" на Хорошёвском шоссе, 27. Оставленные в машине дети не могли открыть ни дверь, ни окна и продолжали плакать и ждать родителей. На помощь пришли прохожие. Как рассказали очевидцы, одному малышу на вид было около двух лет, младшему — до года.

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В Ижевске мать оставила дошкольника одного в машине, он вышел и потерялся

Ранее Life.ru рассказал о том, что во Владивостоке мужчина силой увёз чужого ребёнка и скрылся. К катающимся на самокатах во дворе мальчикам подъехал мужчина на белой иномарке. Затем он выбежал на улицу, схватил одного из ребят и, затащив того в машину, вместе с ним уехал. Самокат мальчика он переехал.

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freepik / prostooleh

Наталья Афонина
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