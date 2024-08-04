Двух рыдающих малышей нашли в запертой машине на парковке ТЦ в Москве

Безответственные родители оставили двух маленьких детей на подземном паркинге в Москве в запертой машине. Малышей увидели очевидцы. Они не дождались семью и вызвали спасателей, сообщает 360.ru.

По данным канала, белая Skoda стоит на подземном паркинге ТРЦ "Хорошо" на Хорошёвском шоссе, 27. Оставленные в машине дети не могли открыть ни дверь, ни окна и продолжали плакать и ждать родителей. На помощь пришли прохожие. Как рассказали очевидцы, одному малышу на вид было около двух лет, младшему — до года.