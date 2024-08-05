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Регион
5 августа, 00:15

Малофеев: Всероссийский молебен о Победе посетили более 700 тысяч человек

Всероссийский молебен о Победе, который продолжился в Белгородской области, посетили более 700 тысяч человек. Об этом сообщил учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла Казанская икона Божией Матери, перед которой в 1612 году молились ополченцы Минина и Пожарского, посетит более 50 городов России. Белгородчина стала 43-м регионом молебна.

"Здесь не понаслышке знают цену нашей Священной войны и особенно ждут возвращения к спокойной мирной жизни", — написал Малофеев в телеграм-канале.

Ольга Горелых — 700-тысячная участница Всероссийского молебна о Победе. Видео © Telegram / Константин Малофеев

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Напомним, что первоначальная икона Казанской Богоматери безвозвратно утеряна. Однако сохранилась копия, перед которой как раз и молились воины ополчения Минина и Пожарского, когда шли освобождать Москву. Образ напоминает православным о том, что величие России не существует само по себе: оно опирается на искреннюю веру. Икона является символом надежды и утешения. После Белгородской области икона направится в Курск, Орёл, Тулу, завершится молебен о Победе 26 августа в Калининграде.

Обложка ©

Кадр видео Telegram / Константин Малофеев

Алёна Зиновьева
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