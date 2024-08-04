Старейшая жительница Нью-Йорка назвала безбрачие секретом своего долголетия

Секрет своего долголетия выдала старейшая жительница Нью-Йорка Луиза Джин Синьоре, которой недавно исполнилось 112 лет. Она рассказала, что тайна долгой жизни кроется в том, что она до сих пор не вышла замуж, а также не имеет детей.

"Вот почему я живу. Вот почему со мной всё в порядке, потому что я не вышла замуж. Ни замужества, ни детей. Я бы предпочла быть незамужней", — сказала Синьоре американской газете The New York Post.

Женщина добавила, что "у тебя много проблем, когда ты замужем". Помимо этого Луиза Джин ведёт активный и здоровый образ жизни. Она не курит и не употребляет алкоголь.