Пойман сообщник "кровавых" туристок из Сочи, зверски убивших мужчину возле пляжа

Следствие предъявило обвинения двум жительницам Твери и их знакомому из Липецкой области, до смерти избившим мужчину около одного из пляжей в Сочи. Их действия квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности, обе фигурантки заключены под стражу, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области, фигурантам предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть 49-летнего мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и по ходатайству следователя они заключены под стражу", — говорится в публикации.

Версия следствия следующая: ночью 31 июля девушки вместе со своим знакомым и жертвой распивали горячительные напитки у центрального пляжа посёлка Вардане в Лазаревском районе Сочи. Захмелевший мужчина стал подкатывать к одной из собутыльниц, что привело к конфликту. Девушки и их товарищ избили непрошенного ухажёра, в том числе по голове, после чего сбежали с места преступления. Мужчина умер на месте. Следствие продолжает выяснение обстоятельств случившегося и сбор улик.