Жители Москвы и области публикуют "снежные" видео после мощного града Град выпал в Москве и области 4 августа, 15:35 Град обрушился на Москву и область. Видео © VK / Москва с огоньком

Жители Московского региона стали свидетелями мощного града, внезапно обрушившегося на столицу и города региона. Очевидцы засняли разгул стихии, на кадрах кажется, будто среди лета выпал снег.

По словам авторов роликов, град был внушительных размеров, на дачных участках и в парках пострадали зелёные насаждения. Как обещают синоптики, непогода может продлиться в регионе до 21:00 сегодняшнего дня.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" сообщил, что до конца лета температура воздуха в столичном регионе больше не поднимется выше 30 градусов. Но погода всё же выдастся достаточно тёплой, а температурный режим будет близок к норме. Также ранее москвичей предупреждали о непогоде днём 4 августа.

Авторы Татьяна Миссуми