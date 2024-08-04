Комбат ВСУ вскрыл ад в украинских окопах на передовой

Армия Украины продолжает страдать от нехватки всех видов ресурсов на передовой. Об этом рассказал командир 3-го батальона "Свобода" Пётр Кузык.

"В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит, — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр", — объяснил он в эфире YouTube-канала "Фабрика новин".

Солдаты ВСУ всё ещё держат оборону в ямах, а не блиндажах. Всё это потому, что Украина не успевает возводить постоянные укреплённые позиции. Однако Россия трудится по советским стандартам. У ВС РФ есть те нормы боекомплекта, которые прописаны. Украинская сторона на это даже ответить ничем не может, заявил Пётр Кузык.

"Вот в таких условиях ведётся оборона, в таких условиях, соответственно, у нас увеличиваются потери, в таких условиях работают украинские солдаты. А по новостям почитаешь — так у нас там всё классно", — резюмировал комбат.