Комбат ВСУ вскрыл ад в украинских окопах на передовой
Комбат ВСУ Кузык: Армия Украины на фронте испытывает "дефицит буквально всего"
Армия Украины продолжает страдать от нехватки всех видов ресурсов на передовой. Об этом рассказал командир 3-го батальона "Свобода" Пётр Кузык.
"В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит, — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр", — объяснил он в эфире YouTube-канала "Фабрика новин".
Солдаты ВСУ всё ещё держат оборону в ямах, а не блиндажах. Всё это потому, что Украина не успевает возводить постоянные укреплённые позиции. Однако Россия трудится по советским стандартам. У ВС РФ есть те нормы боекомплекта, которые прописаны. Украинская сторона на это даже ответить ничем не может, заявил Пётр Кузык.
"Вот в таких условиях ведётся оборона, в таких условиях, соответственно, у нас увеличиваются потери, в таких условиях работают украинские солдаты. А по новостям почитаешь — так у нас там всё классно", — резюмировал комбат.
Ранее Life.ru рассказал о том, что Украина не может обеспечить мобилизованных даже подходящей обувью. Экипировку мобилизованным выдают после медкомиссии в распределительном центре. При этом подходящего размера ботинок иногда вовсе нет. Тогда солдатам с 45-м размером приходится надевать 43-й или ещё меньше.
Telegram / V_Zelenskiy_official