Министр обороны Латвии выступил за обязательный призыв женщин в армию

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс поддержал инициативу командующего Вооружёнными силами страны Леонида Калныньша по обязательному призыву женщин в армию. Теперь эту меру должны согласовать правящая коалиция, парламент и общество.

Латвийское Минобороны рассчитывает пополнить ряды армии на тысячу человек в 2025 году, а в дальнейшем призывать по 4 тысячи каждый год. При этом главком ВС Леонид Калныньш отметил, что этот план под вопросом из-за демографических проблем. Отвечая на вопрос о том, не окажется ли Латвия вынуждена призывать как мужчин, так и женщин, достигших 18 лет, командующий сказал, что одобряет такие методы. По его мнению, это могло бы замотивировать латвийских мужчин активно вербоваться на армию, а не уезжать из страны и уклоняться от службы.

"Я убеждён, что доброволец в армии — лучше всего, качественнее всего и эффективнее всего, такова моя установка. И я надеюсь, что приход добровольцев в армию послужит мотивацией и для остальных граждан Латвии и число набранных в порядке обязательного призыва не составит большого процента", — приводит слова Калныньша сетевое издание Press.lv.

Офицер также выразил мнение, что эффективность и дисциплина в подразделениях, где служат женщины, будет намного выше. Принятие соответствующего решения на политическом уровне стало бы очень хорошим сигналом, добавил он.