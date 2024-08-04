Мощный "шинный" пожар вплотную подступил к резервуарам на нефтебазе в Азове

В городе Азов в Ростовской области в воскресенье, 4 августа, вспыхнул сильный пожар. По данным МЧС, сначала загорелись мусор и покрышки, затем огонь перекинулся на склад.

"В Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад. Общая площадь пожара составляет 5 000 квадратных метров. На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники", — отметили в ведомстве.

Как сообщает SHOT, пожар начался с возгорания травы, уже потом огонь перекинулся на покрышки и мусор, а затем — на склад автопокрышек. Есть угроза, что огонь может распространиться на резервуары на расположенной рядом нефтебазе. Тем временем с места валит густой чёрный дым, который мешает водителям. В соцсетях появилось видео, снятое автомобилистом, который проезжает сквозь "шинный" пожар.