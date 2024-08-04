Мужчине повредили мозг во время пластической операции в Москве
Mash: Мужчине повредили мозг во время пластики лба в клинике "Эталон" в Москве
Мужчине повредили мозг во время операции по пластической операции на лбу в московской клинике "Эталон". Сейчас он в реанимационном отделении и может остаться инвалидом на всю жизнь, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, слишком большую жертву ради красоты совершил 29-летний Владимир из Ленинградской области, приехавший в Москву ради услуг пластического хирурга. К несчастью, была допущена врачебная ошибка — специалист повредил мужчине оболочку мозга. Была вызвана скорая, пациента госпитализировали в реанимацию, где у него выявили проникающую черепно-мозговую травму, ушиб мозга средней тяжести и кровоизлияние.
В клинике сейчас работают специалисты следствия. Есть информация, будто операция проводилась внештатный хирургом.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как разногласия между врачами внутри медицинского учреждения стоили жизни пациенту. В Костромской области в больницу поступил мужчина с ножевой раной сердца и лечащий хирург смог спасти ему жизнь, успешно проведя тяжелейшую операцию. Однако после этого руководство областной больнице отстранило его от лечения, а пациента передали другим специалистам. Через четыре дня пациент умер.
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