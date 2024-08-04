Бомжей массово выгоняют из Сан-Франциско с билетами в один конец

Власти Сан-Франциско стали бороться с большим числом бездомных. По данным The New York Times, им выписывают штрафы и выдают бесплатные билеты на автобусы в один конец.

"Мэр [Сан-Франциско] Лондон Брид поручила городским чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус", — отмечает американская газета.

Издание отмечает, что бомжи съезжались в Сан-Франциско из-за круглогодично мягкого климата и лояльного отношения властей, однако терпению чиновников пришёл конец. Теперь бездомным нельзя оставаться на тротуарах для ночёвки, а полиция будет штрафовать устанавливающих палатки в пешеходных зонах.