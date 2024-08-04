Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 17:24

Бомжей массово выгоняют из Сан-Франциско с билетами в один конец

NYT: В Сан-Франциско начали борьбу с бездомными, выдавая им билеты на автобусы

Власти Сан-Франциско стали бороться с большим числом бездомных. По данным The New York Times, им выписывают штрафы и выдают бесплатные билеты на автобусы в один конец.

"Мэр [Сан-Франциско] Лондон Брид поручила городским чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус", — отмечает американская газета.

Издание отмечает, что бомжи съезжались в Сан-Франциско из-за круглогодично мягкого климата и лояльного отношения властей, однако терпению чиновников пришёл конец. Теперь бездомным нельзя оставаться на тротуарах для ночёвки, а полиция будет штрафовать устанавливающих палатки в пешеходных зонах.

Съел глаз и ухо: В США бездомный до смерти загрыз мужчину, приняв его за "оборотня"
Съел глаз и ухо: В США бездомный до смерти загрыз мужчину, приняв его за "оборотня"

Выселить бездомных ранее пытались в Париже перед Олимпиадой, те ожидаемо встретили решение властей в штыки. Сотни человек вышли на протесты, большинство из них ночевали прямо на тротуаре.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shu2260

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров