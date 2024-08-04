Камера сняла взрыв гранаты в руках у ребёнка на детской площадке в Твери

На детской площадке в Заволжском районе Твери у ребёнка в руках взорвалась страйкбольная граната, которую приобрели в местном ТРЦ "Рубин". Происшествие было снято камерой видеонаблюдения и опубликовано местным телеграм-каналом.

Взрыв "детской" гранаты в руках у ребёнка в Твери. Видео © Telegram / "Осторожно: Тверь"

В ролике видно, как четверо детей играют на детской площадке, после чего раздаётся громкий взрыв и они разбегаются в разные стороны. Слышен плач ребёнка. Судя по облаку дыма, "игрушка" взорвалась прямо в руках мальчика, державшего её перед собой.

Расследованием ситуации уже занялся региональный СК РФ. По его информации, дети играли со страйкбольной гранатой. Ребёнок пострадал, но серьёзного вреда его здоровью нет, ему уже оказали медпомощь.

"4 августа текущего года около 16 часов на детской площадке мальчик активировал спортивный снаряд для игры в страйкбол "игровая граната", которую ранее приобрёл ребёнку его дедушка. Малолетнему оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в пресс-службе тверского Следкома предварительную версию.