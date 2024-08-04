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Регион
4 августа, 17:09

Число раненых при атаке ВСУ на Алёшки выросло до 14

Глава кабмина Херсонщины: При обстреле ВСУ Алёшек ранено 14 человек

Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко

Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко

Количество раненых при сегодняшних обстрелах ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области увеличилось до 14. Об этом вечером в воскресенье, 4 августа, заявил глава регионального кабмина Андрей Алексеенко.

Алексеенко уточнил, что в выходной противник совершил два массированных обстрела мирных кварталов города. Так, до обеда ВСУ нанесли удар по оживлённому рынку Алёшек. В результате ранения получили восемь человек. Затем украинские военные начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам, целясь в окна, где живут люди.

  • Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко
    Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко
  • Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко
    Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко
  • Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко
    Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

Последствия обстрела ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области. Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

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"В одной из девятиэтажек начался большой пожар. Осколочные ранения здесь получили шесть мирных жителей разного возраста", — указал Алексеенко в телеграм-канале.

По его словам, большинство из пострадавших — люди старшего поколения. Алексеенко добавил, что многие раненые сейчас в тяжёлом состоянии. Пожар же в доме оперативно потушили сотрудники МЧС, несмотря на риск повторных ударов.

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Напомним, об атаке ВСУ на рынок в Алёшках сообщил сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, у пострадавших зафиксировали минно-взрывные травмы.

Никита Осипов
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