Число раненых при атаке ВСУ на Алёшки выросло до 14

Количество раненых при сегодняшних обстрелах ВСУ жилых кварталов Алёшек в Херсонской области увеличилось до 14. Об этом вечером в воскресенье, 4 августа, заявил глава регионального кабмина Андрей Алексеенко.

Алексеенко уточнил, что в выходной противник совершил два массированных обстрела мирных кварталов города. Так, до обеда ВСУ нанесли удар по оживлённому рынку Алёшек. В результате ранения получили восемь человек. Затем украинские военные начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам, целясь в окна, где живут люди.







"В одной из девятиэтажек начался большой пожар. Осколочные ранения здесь получили шесть мирных жителей разного возраста", — указал Алексеенко в телеграм-канале.

По его словам, большинство из пострадавших — люди старшего поколения. Алексеенко добавил, что многие раненые сейчас в тяжёлом состоянии. Пожар же в доме оперативно потушили сотрудники МЧС, несмотря на риск повторных ударов.