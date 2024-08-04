Более 40 дронов ВСУ атаковали российский регион за день

В Курской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за день уничтожили 42 украинских беспилотника. Об этом вечером воскресенье, 4 августа, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 42 украинских дрона", — написал он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, сегодня ВСУ обстреляли хутор Красный Пахарь. Кроме того, украинские коптеры и дроны-камикадзе атаковали пункт пропуска Суджа, а также сёла Горналь, Николаево-Дарьино и Гуево и деревню Куриловку. В результате случившегося во всех упомянутых населённых пунктах пострадавших нет.