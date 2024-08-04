Более 40 дронов ВСУ атаковали российский регион за день
Смирнов: В Курской области средства РЭБ за день уничтожили 42 украинских дрона
В Курской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за день уничтожили 42 украинских беспилотника. Об этом вечером воскресенье, 4 августа, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 42 украинских дрона", — написал он в телеграм-канале.
По словам Смирнова, сегодня ВСУ обстреляли хутор Красный Пахарь. Кроме того, украинские коптеры и дроны-камикадзе атаковали пункт пропуска Суджа, а также сёла Горналь, Николаево-Дарьино и Гуево и деревню Куриловку. В результате случившегося во всех упомянутых населённых пунктах пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 3 августа силы ПВО отразили атаку 75 украинских дронов в семи регионах России. Восемь из них были уничтожены над Курской областью.
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