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Регион
4 августа, 17:56

Более 40 дронов ВСУ атаковали российский регион за день

Смирнов: В Курской области средства РЭБ за день уничтожили 42 украинских дрона

В Курской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за день уничтожили 42 украинских беспилотника. Об этом вечером воскресенье, 4 августа, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 42 украинских дрона", — написал он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, сегодня ВСУ обстреляли хутор Красный Пахарь. Кроме того, украинские коптеры и дроны-камикадзе атаковали пункт пропуска Суджа, а также сёла Горналь, Николаево-Дарьино и Гуево и деревню Куриловку. В результате случившегося во всех упомянутых населённых пунктах пострадавших нет.

Шесть украинских дронов поражены системами ПВО над Курской областью
Шесть украинских дронов поражены системами ПВО над Курской областью

Напомним, в ночь на 3 августа силы ПВО отразили атаку 75 украинских дронов в семи регионах России. Восемь из них были уничтожены над Курской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko

Никита Осипов
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