Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине и уничтожает граждан страны как нацию. Такое заявление сделал экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Что творят, что вытворяет: какая-то группка людей захватила Украину и хочет уничтожить всю титульную украинскую нацию. <…> В чём проблема принять решение, что мы своих мужчин на эту мясорубку отдавать не будем. Пусть Зеленский с депутатами воюет", — спросил он в личном ютуб-блоге.

Соскин напомнил, что произвол киевского режима происходит на фоне прорывов фронта ВСУ под натиском Российской армии, перед которым главком украинских войск Александр Сырский оказался бессилен. Выходит, что драконовские меры Киева нельзя оправдать требованиями военного времени, ведь они неэффективны. Более того, вдали от боевых действий находятся 160 тысяч сотрудников полиции, 75 тысяч пограничников, 65 тысяч служащих Национальной гвардии и 100 тысяч сотрудников ТЦК, все они "жирные, откормленные, с оружием и деньгами", возмутился экс-советник главы Незалежной.

"Сколько терпеть будете? <…> Ну, я думаю, скоро всё закончится", — подытожил он.