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4 августа, 19:37

"Локомотив" разгромил "Ахмат", забив пять безответных голов

Игроки "Локомотива" после одного из голов в ворота "Ахмата". Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Игроки "Локомотива" после одного из голов в ворота "Ахмата". Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Московский "Локомотив" одержал крупную победу над "Ахматом" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 5:0.

Дублем в составе железнодорожников отметился защитник Жерзино Ньямси (17-я и 36-я минуты). По голу на счету Дмитрия Воробьёва (7, пенальти), Вадима Ракова (79) и Алексея Батракова (90+1).

"Локомотив" набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. "Ахмат" с двумя баллами идёт на 13-й строчке.

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В параллельном матче "Пари Нижний Новгород" в Махачкале одолел местное "Динамо" со счётом 1:0 благодаря голу Николая Калинского на 81-й минуте. Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова.

Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий Фёдор Чалов перешёл из ЦСКА в греческий ПАОК, за который выступает его соотечественник Магомед Оздоев. Армейцы после перехода разгромили "Оренбург" в матче 3-го тура РПЛ со счётом 5:1.

Артур Лапсаков
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