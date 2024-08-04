"Локомотив" разгромил "Ахмат", забив пять безответных голов
Игроки "Локомотива" после одного из голов в ворота "Ахмата". Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва
Московский "Локомотив" одержал крупную победу над "Ахматом" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 5:0.
Дублем в составе железнодорожников отметился защитник Жерзино Ньямси (17-я и 36-я минуты). По голу на счету Дмитрия Воробьёва (7, пенальти), Вадима Ракова (79) и Алексея Батракова (90+1).
"Локомотив" набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. "Ахмат" с двумя баллами идёт на 13-й строчке.
В параллельном матче "Пари Нижний Новгород" в Махачкале одолел местное "Динамо" со счётом 1:0 благодаря голу Николая Калинского на 81-й минуте. Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова.
Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий Фёдор Чалов перешёл из ЦСКА в греческий ПАОК, за который выступает его соотечественник Магомед Оздоев. Армейцы после перехода разгромили "Оренбург" в матче 3-го тура РПЛ со счётом 5:1.