"Локомотив" разгромил "Ахмат", забив пять безответных голов

Московский "Локомотив" одержал крупную победу над "Ахматом" в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 5:0.

Дублем в составе железнодорожников отметился защитник Жерзино Ньямси (17-я и 36-я минуты). По голу на счету Дмитрия Воробьёва (7, пенальти), Вадима Ракова (79) и Алексея Батракова (90+1).

"Локомотив" набрал шесть очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. "Ахмат" с двумя баллами идёт на 13-й строчке.

В параллельном матче "Пари Нижний Новгород" в Махачкале одолел местное "Динамо" со счётом 1:0 благодаря голу Николая Калинского на 81-й минуте. Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова.