В МИФИ зачислят не попавшего на бюджет абитуриента и оплатят ему обучение

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ согласны принять абитуриента, который не сумел поступить в вуз в связи с сокращением бюджетных мест по целевому набору, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. Кроме того, в МИФИ готовы оплатить из собственных средств обучение студента.

В вузе объяснили, что парень, о ситуации которого рассказывал Life.ru, участвовал в конкурсе на целевой приём на направление "Информационная безопасность", на которое по квотам было выделено два места.

"Однако в выгрузке с сайта ЕЦП "Работа в России", который администрирует Федеральная служба по труду и занятости, поступившей 30 июля, было указано, что заказчик разместил только одно предложение", — пояснили в НИЯУ МИФИ.

В воскресенье ситуацию обсудили на заседании приёмной комиссии, решив зачислить студента за счёт учебного заведения, если тот обратится с соответствующей просьбой.