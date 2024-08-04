В МИФИ зачислят не попавшего на бюджет абитуриента и оплатят ему обучение
В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ согласны принять абитуриента, который не сумел поступить в вуз в связи с сокращением бюджетных мест по целевому набору, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. Кроме того, в МИФИ готовы оплатить из собственных средств обучение студента.
В вузе объяснили, что парень, о ситуации которого рассказывал Life.ru, участвовал в конкурсе на целевой приём на направление "Информационная безопасность", на которое по квотам было выделено два места.
"Однако в выгрузке с сайта ЕЦП "Работа в России", который администрирует Федеральная служба по труду и занятости, поступившей 30 июля, было указано, что заказчик разместил только одно предложение", — пояснили в НИЯУ МИФИ.
В воскресенье ситуацию обсудили на заседании приёмной комиссии, решив зачислить студента за счёт учебного заведения, если тот обратится с соответствующей просьбой.
Напомним, некрасивая история произошла с абитуриентом Виталием, который 4 июля подал заявление на специальность "информационная безопасность" в МИФИ. 30 июля молодого человека зачислили в вуз, однако на следующий день ему отказали. В МИФИ объяснили, что "проблема возникла в связи с несоответствием количества мест, которые были выделены Минобрнауки".
Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия