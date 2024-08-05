Врач рассказала, какие изменения родинки опасны для жизни

В большинстве случаев отличить обычную родинку от меланомы можно невооружённым взглядом. Для этого достаточно оценить цвет, форму и границы невуса, а также проследить за возможными изменениями одного из параметров, посоветовала дерматолог Ольга Журавлёва.

Если края пигментированного образования вдруг начали "размываться" — самое время бить тревогу. По словам врача, ещё в больницу следует незамедлительно обращаться тогда, когда родинка стала пёстрой. Особое внимание этому должны уделять светлокожие и светлоглазые люди, а также те, чьи родственники однажды болели раком кожи.

"Изменения, которые видно невооружённым глазом, свидетельствуют об активном прогрессировании заболевания. Намного лучше, если какие-то изменения заметит доктор под дерматоскопом — прибором, который был специально разработан для ранней диагностики рака кожи", — подытожила Журавлёва в интервью порталу "Живём в Нижнем".