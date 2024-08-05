Российским фотографам запретили снимать теннисисток Андрееву и Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными олимпийскими медалями во время церемонии награждения. Обложка © ТАСС / ВЕ / Щербак Александр
Российским журналистам не разрешили делать фото теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, завоевавших серебро на Олимпийских играх в Париже, сообщает Sport24. Это произошло на организованной после финального матча пресс-конференции. Организаторы не дали фотографу сделать свою работу, в спешке уведя теннисисток.
Запрет на фотосъёмку, очевидно, оказался избирательным, учитывая, что за полчаса до произошедшего сербские журналисты свободно фотографировались с представляющим их страну спортсменом Новаком Джоковичем.
Напомним, серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже досталось россиянкам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер. Для каждой из них это были первые Игры в спортивной карьере, а 17-летняя Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.