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4 августа, 21:31

Российским фотографам запретили снимать теннисисток Андрееву и Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными олимпийскими медалями во время церемонии награждения. Обложка © ТАСС / ВЕ / Щербак Александр

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными олимпийскими медалями во время церемонии награждения. Обложка © ТАСС / ВЕ / Щербак Александр

Российским журналистам не разрешили делать фото теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, завоевавших серебро на Олимпийских играх в Париже, сообщает Sport24. Это произошло на организованной после финального матча пресс-конференции. Организаторы не дали фотографу сделать свою работу, в спешке уведя теннисисток.

Запрет на фотосъёмку, очевидно, оказался избирательным, учитывая, что за полчаса до произошедшего сербские журналисты свободно фотографировались с представляющим их страну спортсменом Новаком Джоковичем.

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Напомним, серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже досталось россиянкам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер. Для каждой из них это были первые Игры в спортивной карьере, а 17-летняя Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.

Анатолий Симоненко
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