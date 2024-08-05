Обещал отпустить утром: В Балакове неизвестный увёл ребёнка к себе домой и постирал его вещи
Неизвестный мужчина похитил в саратовском Балакове девятилетнего мальчика
Полицейские освободили похищенного в Балакове ребёнка. Обложка © VK / Произошло в Балаково
Неизвестный мужчина похитил девятилетнего ребёнка в городе Балаково Саратовской области. Как пишет SHOT, местные жители искали мальчика несколько часов.
Всё произошло около десяти вечера 5 августа. Лысый мужчина подошёл к мальчику на улице Чапаева и увёл его в неизвестном направлении со словами: "В 9 утра домой пойдёшь, переживать будут". Узнав о произошедшем, местные жители через Сеть организовались в группы и начали поиски ребёнка в ближайших районах.
Неизвестный мужчина похитил в саратовском Балакове девятилетнего мальчика. Видео © VK / Произошло в Балаково
Место проживания неадеквата сдал его знакомый. Сотрудники МВД задержали его в квартире, там же и находился ребёнок. По словам местных жителей, мужчина постирал мальчику вещи. Предварительно, его жизни ничего не угрожает.
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