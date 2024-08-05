Осуждённый за фейки полковник Квачков ушёл в паломничество
"Ъ": Осуждённый за фейки полковник Квачков ушёл в паломничество до решения суда
Полковник Владимир Квачков. Обложка © ТАСС / Andreyev Vladimir
Полковник ГРУ Владимир Квачков, осуждённый за фейки, отправился в паломничество по монастырям и святым местам до того, как было озвучено решение суда о повторном надзоре над ним, пишет "Коммерсант".
В мае Дорогомиловский суд Москвы обязал Квачкова из-за двух штрафов за дискредитацию армии в 2023 году дважды в месяц отмечаться влоть до 2027 года. Предыдущее решение о повторном надзоре было отменено вследствие апелляции в декабре 2023-го.
"Однако судебное решение самого Владимира Квачкова в Москве не застало, он даже не присутствовал на процессе. Как рассказал "Ъ" его защитник, отставник весной, "в конце апреля – начале мая", то есть ещё до подачи административного иска в суд, отправился в паломничество по монастырям и святым местам", — сообщает издание.
Адвокат полковника Алексей Першин заявил, что планирует обжаловать решение о повторном надзоре.
Напомним, россиянам Владимир Квачков стал известен в 2005 году, когда его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса. Однако после трёхлетнего заключения его оправдали, но сразу арестовали по делу о подготовке вооружённого мятежа. В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее срок был смягчён до восьми лет. А в феврале 2019 года офицер был освобождён в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). После начала спецоперации отставной полковник ГРУ также попадал в поле зрения правоохранителей: в августе текущего года его уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ.