Осуждённый за фейки полковник Квачков ушёл в паломничество

Полковник ГРУ Владимир Квачков, осуждённый за фейки, отправился в паломничество по монастырям и святым местам до того, как было озвучено решение суда о повторном надзоре над ним, пишет "Коммерсант".

В мае Дорогомиловский суд Москвы обязал Квачкова из-за двух штрафов за дискредитацию армии в 2023 году дважды в месяц отмечаться влоть до 2027 года. Предыдущее решение о повторном надзоре было отменено вследствие апелляции в декабре 2023-го.

"Однако судебное решение самого Владимира Квачкова в Москве не застало, он даже не присутствовал на процессе. Как рассказал "Ъ" его защитник, отставник весной, "в конце апреля – начале мая", то есть ещё до подачи административного иска в суд, отправился в паломничество по монастырям и святым местам", — сообщает издание.

Адвокат полковника Алексей Першин заявил, что планирует обжаловать решение о повторном надзоре.