Большая часть американских политиков и публичных людей, которые ратуют за пролонгирование украинского конфликта, получает деньги от киевского режима, заявил в соцсети X миллиардер из США Дэвид Сакс, ответив на публикацию другого пользователя. Тот упомянул журнальную статью о том, что бывшая советница экс-президента Штатов Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй зарегистрировалась как иностранный агент Украины.

Всё потому, что каждый месяц она получает по 50 тысяч долларов от фонда украинского олигарха Виктора Пинчука. Взамен ей приходится объяснять американским законодателям, что Украина важна для миропорядка, который основан на правилах и защите демократических принципов, уточнил Сакс.

"С начала украинского конфликта каждого, кто выступал против американского вмешательства, называли российским агентом. На деле же истиной оказалось совершенно обратное — некоторые наиболее ярые приверженцы боевых действий сидят на зарплате от Украины. Каждое обвинение является признанием", — пояснил Сакс.

Миллиардер также привёл другие примеры лоббирования украинских интересов в Америке гражданами США, которые получают финансирование от киевского режима.