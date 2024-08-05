МЧС ликвидировало крупный пожар в Азове
Сотрудники МЧС сумели ликвидировать пожар в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Проводится разбор и проливка конструкций", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, сильный пожар вспыхнул в городе Азов в Ростовской области. Сначала загорелись мусор и покрышки, затем огонь перекинулся на склад. Общая площадь пожара составила 5000 квадратов. В тушении были задействованы около 90 специалистов и 27 единиц техники.
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