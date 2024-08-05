Поклонская считает, что власть нужна женщинам для восстановления справедливости
Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская считает, что власть нужна женщинам для восстановления справедливости. Об этом она заявила, критикуя высказывание протоиерея Андрея Ткачёва о разнице в правах двух полов.
"Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не "бумажки перекладывать", теряя счастье семейного бытия", — написала Поклонская в телеграм-канале.
Напомним, Андрей Ткачёв напомнил, что на протяжении столетий в мире почитался образ скромной женщины-домохозяйки, миссия которой — рожать детей и заботиться о муже. У грешниц же, считает протоиерей, "ноги дома не живут", а настоящим безумием он назвал требования прекрасного пола о равенстве прав. Наталья Поклонская не согласилась с этими утверждениями, назвав их ханжеством.