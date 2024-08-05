Советник генерального прокурора России Наталья Поклонская считает, что власть нужна женщинам для восстановления справедливости. Об этом она заявила, критикуя высказывание протоиерея Андрея Ткачёва о разнице в правах двух полов.

"Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью, а не "бумажки перекладывать", теряя счастье семейного бытия", — написала Поклонская в телеграм-канале.