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4 августа, 19:58

Поклонская сочла ханжеством слова протоиерея Ткачёва о женщинах во власти

Советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская оскорбилась недавним заявлением протоиерея Андрея Ткачёва, который раскритиковал стремление женщин к высоким постам во власти. По словам экс-депутата Госдумы, слова священника — яркая демонстрация "страха и ущербности" перед прекрасным полом.

В своих рассуждениях представитель РПЦ напомнил, что столетиями во всём мире почитался образ скромной женщины-домохозяйки, миссия которой заключается в рождении детей и заботе о муже. У грешниц же "ноги дома не живут", уверен Ткачёв. Настоящее же безумие, по мнению протоиерея, — это требование дамочек о равенстве прав. Поклонскую подобные умозаключения не устроили.

"Моё личное отношение к подобному ханжеству крайне негативное и оскорбительное для всех женщин, которые в нашей стране имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности", — написала она в Telegram.

В завершение советник генпрокурора ответила, зачем же женщинам власть. Карьерный рост нужен слабому полу для того, чтобы не убивать здоровье на мужских работах ради содержания семьи, считает Поклонская.

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А ранее священнослужители также раскритиковали успешно протестированное миллиардером Илоном Маском чипирование людей. Протоиерей Александр Абрамов и вовсе призвал ввести мораторий на подобные операции.

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Telegram / Наталья Поклонская

Илья Пушкарев
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