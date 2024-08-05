Успели вытащить ребёнка: Сразу три человека утонули на озере в Приморье

За минувшие сутки 12 человек погибли на водоёмах России, сообщили в пресс-службе МЧС. Трое из них — мужчина и две женщины — утонули в Приморье.

"3 августа подруги вместе с детьми катались на сапбордах на Цинковом озере. Их стало относить течением. Одна из женщин успела высадить своего ребёнка на берег и вернулась помогать подруге. Вместе с ней на помощь бросился мужчина. Ему удалось спасти ребёнка. К сожалению, взрослых унесло течением", — говорится в сообщении.

Ещё одна трагедия произошла в Мурманской области. Мужчина также катался на сапборде, его тело нашли спасатели. А на Псковщине из озера вытащили тело мужчины. По словам очевидцев, он с компанией отдыхал на берегу и распивал алкоголь. Всего за сутки в РФ зафиксировали 14 происшествий на водных объектах.