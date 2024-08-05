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5 августа, 05:50

Успели вытащить ребёнка: Сразу три человека утонули на озере в Приморье

МЧС: За сутки 12 человек погибло на водоёмах России

За минувшие сутки 12 человек погибли на водоёмах России, сообщили в пресс-службе МЧС. Трое из них — мужчина и две женщины — утонули в Приморье.

"3 августа подруги вместе с детьми катались на сапбордах на Цинковом озере. Их стало относить течением. Одна из женщин успела высадить своего ребёнка на берег и вернулась помогать подруге. Вместе с ней на помощь бросился мужчина. Ему удалось спасти ребёнка. К сожалению, взрослых унесло течением", — говорится в сообщении.

Ещё одна трагедия произошла в Мурманской области. Мужчина также катался на сапборде, его тело нашли спасатели. А на Псковщине из озера вытащили тело мужчины. По словам очевидцев, он с компанией отдыхал на берегу и распивал алкоголь. Всего за сутки в РФ зафиксировали 14 происшествий на водных объектах.

За лето на российских водоёмах утонуло свыше тысячи человек
За лето на российских водоёмах утонуло свыше тысячи человек

Ранее на одной из баз отдыха Кубани утонул четырёхлетний мальчик. Там он отдыхал с семьёй. Ребёнок упал в бассейн и не смог выбраться. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Матвей Константинов
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