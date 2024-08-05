Скрытный вирус три года точечно следил за россиянами, узнали в "Лаборатории Касперского"
"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус LianSpy, следящий за россиянами
Вирус, который был нацелен на кибершпионаж за россиянами, использующими Android-устройства, был обнаружен экспертами из "Лаборатории Касперского". Об инциденте рассказывает издание "Ведомости".
В лаборатории вирус обозвали LianSpy, а деятельность его могла начаться ещё в 2021 году. Обнаружение "трояна" было крайне сложным, так как его создатели тщательно всё замаскировали. Уточняется, что вредоносное ПО было не массовым, а адресным. Так, с весны 2024 года, когда вирус обнаружили, целью могли стать десять человек.
Ранее Life.ru рассказывал, что крупную угрозу сейчас представляют вирусы типа Adware. Эти программы собирают маркетинговую информацию, показывают рекламу в фоновом режиме и перенаправляют пользователей на опасные сайты.
Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko