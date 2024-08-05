В Тюмени поймали вербовщиков сирийских террористов

В Тюмени сотрудники ФСБ поймали двух религиозных деятелей, вербовали и отправляли в Сирию россиян для участия в террористической деятельности. Также они собирали деньги для международной террористической организации (МТО), сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержание вербовщиков МТО в Тюменской области. Видео © Telegram / Следком

"В результате проведённых мероприятий в Тюмени выявлены и задержаны два религиозных деятеля, являющиеся гражданами РФ и приверженцами МТО, которые по заданию эмиссаров террористических структур осуществили вербовку 19 местных жителей", — отметили в ФСБ.

Следком завёл уголовные дела по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности) и ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ.