В Москве спасают шпица, который четыре дня просидел в запертой квартире

В Москве идёт операция по спасению собаки породы шпиц, который четыре дня находится в запертой квартире. Как уточняет 360.ru , хозяина пса ранее задержали, поэтому питомец остался один.

Владельца собаки задержали ещё в четверг, 1 августа, и до позднего вечера воскресенья собака оставалась в квартире одна, пока неравнодушные люди не забили тревогу и не обратились в экстренные службы с просьбой помочь вызволить животное.