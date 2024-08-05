В Москве спасают шпица, который четыре дня просидел в запертой квартире
Собака породы шпиц. Обложка © Freepik.com/master1305
В Москве идёт операция по спасению собаки породы шпиц, который четыре дня находится в запертой квартире. Как уточняет 360.ru, хозяина пса ранее задержали, поэтому питомец остался один.
Владельца собаки задержали ещё в четверг, 1 августа, и до позднего вечера воскресенья собака оставалась в квартире одна, пока неравнодушные люди не забили тревогу и не обратились в экстренные службы с просьбой помочь вызволить животное.
Ранее Life.ru сообщал о собаке, которую москвичи заперли на открытом балконе без еды и воды в 30-градусную жару. Как рассказали жильцы дома, полиция отказалась ломать дверь, потому что внутри находится не человек, а животное. Измученное животное освободили сотрудники МЧС.