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5 августа, 07:49

В Москве спасают шпица, который четыре дня просидел в запертой квартире

Собака породы шпиц. Обложка © Freepik.com/master1305

Собака породы шпиц. Обложка © Freepik.com/master1305

В Москве идёт операция по спасению собаки породы шпиц, который четыре дня находится в запертой квартире. Как уточняет 360.ru, хозяина пса ранее задержали, поэтому питомец остался один.

Владельца собаки задержали ещё в четверг, 1 августа, и до позднего вечера воскресенья собака оставалась в квартире одна, пока неравнодушные люди не забили тревогу и не обратились в экстренные службы с просьбой помочь вызволить животное.

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Ранее Life.ru сообщал о собаке, которую москвичи заперли на открытом балконе без еды и воды в 30-градусную жару. Как рассказали жильцы дома, полиция отказалась ломать дверь, потому что внутри находится не человек, а животное. Измученное животное освободили сотрудники МЧС.

Дмитрий Коренев
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