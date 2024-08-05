Через Красную Поляну проложат железную дорогу, которая свяжет Кисловодск и Сочи

В генеральном плане Сочи учли строительство железной дороги Адлер – Черкесск – Кисловодск, рассказала журналистам специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте документа Елена Павленко. Дата реализации проекта пока не определена.

"На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определён", — сказала собеседница РИА "Новости".

Также не готовы документы, определяющие местоположение магистрали, в том числе населённые пункты, через которые она пройдёт. Однако, указала собеседница агентства, дорога точно будет проложена через горный кластер и село Эстосадок в Красной Поляне.