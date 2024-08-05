Через Красную Поляну проложат железную дорогу, которая свяжет Кисловодск и Сочи
В генплане Сочи учли строительство железной дороги Адлер – Черкесск – Кисловодск
В генеральном плане Сочи учли строительство железной дороги Адлер – Черкесск – Кисловодск, рассказала журналистам специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте документа Елена Павленко. Дата реализации проекта пока не определена.
"На момент разработки генплана Сочи это мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определён", — сказала собеседница РИА "Новости".
Также не готовы документы, определяющие местоположение магистрали, в том числе населённые пункты, через которые она пройдёт. Однако, указала собеседница агентства, дорога точно будет проложена через горный кластер и село Эстосадок в Красной Поляне.
Ранее зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что за два года в новых регионах построили и реконструировали 200 объектов здравоохранения и 1300 объектов образования. Кроме того, в координации с Минздравом создана трёхлетняя программа по ремонту и восстановлению таких зданий.
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