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Регион
5 августа, 07:58

Попал, но не взорвался: FPV-дрон ВСУ не помешал БМП-2М разнести позиции ВСУ под Харьковом

Мотострелки группировки "Север" уничтожили пулемётные позиции и бойцов ВСУ

Замаскированные позиции бойцов ВСУ в Харьковской области были разбиты российскими мотострелками. Об этом доложила пресс-служба Министерства обороны РФ. Работу выполнили экипажи БМП-2М с универсальным боевым модулем "Бережок" из группировки войск "Север". На видео — в том числе то, как FPV-дрон противника влетает прямо в башню машины, но не взрывается.

Экипал БМП-2М разбил позиции ВСУ. Видео © Минобороны РФ

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулемётные точки и боевиков ВСУ", — сообщили в ведомстве.

Как только дрон разведал расположение противника, данные попали к экипажу БМП-2М. Бойцы сразу же выехали на задачу и нанесли удар. Экипаж БМП доволен техникой, хвалят широкий обзор в пределах пяти километров. В машину даже влетел вражеский дрон, но заряд не сдетонировал, после разоружения солдаты ВС РФ шутили, что делают из него портативную зарядку.

Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе
Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска группировки "Запад" за сутки уничтожили до 490 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ЛНР, а также подбили три танка, в том числе два немецких Leopard.

Обложка ©

Минобороны РФ

Николай Рюмин
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