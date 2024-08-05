Попал, но не взорвался: FPV-дрон ВСУ не помешал БМП-2М разнести позиции ВСУ под Харьковом
Мотострелки группировки "Север" уничтожили пулемётные позиции и бойцов ВСУ
Замаскированные позиции бойцов ВСУ в Харьковской области были разбиты российскими мотострелками. Об этом доложила пресс-служба Министерства обороны РФ. Работу выполнили экипажи БМП-2М с универсальным боевым модулем "Бережок" из группировки войск "Север". На видео — в том числе то, как FPV-дрон противника влетает прямо в башню машины, но не взрывается.
Экипал БМП-2М разбил позиции ВСУ. Видео © Минобороны РФ
"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулемётные точки и боевиков ВСУ", — сообщили в ведомстве.
Как только дрон разведал расположение противника, данные попали к экипажу БМП-2М. Бойцы сразу же выехали на задачу и нанесли удар. Экипаж БМП доволен техникой, хвалят широкий обзор в пределах пяти километров. В машину даже влетел вражеский дрон, но заряд не сдетонировал, после разоружения солдаты ВС РФ шутили, что делают из него портативную зарядку.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска группировки "Запад" за сутки уничтожили до 490 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ЛНР, а также подбили три танка, в том числе два немецких Leopard.