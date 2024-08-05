Импорт виски в первом полугодии 2024 года вырос вдвое по сравнению с 2022 годом

По статистике за первое полугодие 2024 года, импорт виски в Россию увеличился почти в два раза. Нынешние показатели в 1,4 миллиона декалитров сравнимы с 2021 и 2020 годами, когда в стране продолжали функционировать крупные алкогольные компании, сообщает РБК.

Показатели импорта упали в 2022 году на фоне ухода их РФ крупных производителей спиртного, а через год появился параллельный импорт, который увеличил объёмы поставок. Сравнить нынешние данные можно с показателем 2021 года, однако они меньше, чем в тот же период 2023 на 30%. Большинство импорта идёт из стран Европы и США.

Продажи виски, который был доставлен по параллельному импорту, растут гораздо быстрее, нежели во всей категории. В топ-5 по показателям попадают продукты ушедших компаний, но и без отечественных производителей не обходится. По мнению экспертов, рынок будет продолжать рост, а доля иностранных продуктов будет стабильно расти. Российский же продукт ещё не так прочно закрепился в премиум-сегменте.