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5 августа, 08:18

Импорт виски в первом полугодии 2024 года вырос вдвое по сравнению с 2022 годом

По статистике за первое полугодие 2024 года, импорт виски в Россию увеличился почти в два раза. Нынешние показатели в 1,4 миллиона декалитров сравнимы с 2021 и 2020 годами, когда в стране продолжали функционировать крупные алкогольные компании, сообщает РБК.

Показатели импорта упали в 2022 году на фоне ухода их РФ крупных производителей спиртного, а через год появился параллельный импорт, который увеличил объёмы поставок. Сравнить нынешние данные можно с показателем 2021 года, однако они меньше, чем в тот же период 2023 на 30%. Большинство импорта идёт из стран Европы и США.

Продажи виски, который был доставлен по параллельному импорту, растут гораздо быстрее, нежели во всей категории. В топ-5 по показателям попадают продукты ушедших компаний, но и без отечественных производителей не обходится. По мнению экспертов, рынок будет продолжать рост, а доля иностранных продуктов будет стабильно расти. Российский же продукт ещё не так прочно закрепился в премиум-сегменте.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские ведомства обсуждают повышение ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран. Экономический эффект при её уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции.

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Shutterstock / FOTODOM / L.O.N Dslr Camera

Николай Рюмин
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