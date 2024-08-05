МВД разыскивает экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Соболевского

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Об этом стало известно из официальной базы ведомства.

"Соболевский Тимофей Геннадьевич. 04.11.1977. Разыскивается по статье УК", — сообщает ведомство.

В чем именно обвиняют Соболевского и каковы причины розыска пока не сообщают.