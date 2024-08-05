МВД разыскивает экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Соболевского
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского. Об этом стало известно из официальной базы ведомства.
"Соболевский Тимофей Геннадьевич. 04.11.1977. Разыскивается по статье УК", — сообщает ведомство.
В чем именно обвиняют Соболевского и каковы причины розыска пока не сообщают.
Напомним, СВР уличила Соболевского и его коллегу Григория Родченкова в курировании новой кампании США по изоляции российского спорта. Причём основной удар будет нацелен против "самых русских" видов спорта — художественной гимнастики, синхронного плавания и фигурного катания.
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