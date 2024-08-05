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5 августа, 08:53

Обрушившаяся на Землю магнитная буря завершилась

Сильная магнитная буря, о начале которой сообщали учёные, завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Судя по графику, волнения превышали уровень G2, но, вопреки прошлым заявлениям, не достигала уровня G3 примерно с 15:00 мск до 21:00 4 августа. Затем буря ослабла, однако магнитное поле нашей планеты всё равно оставалось возмущённым. К утру 5 августа всё успокоилось.

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Напомним, всего учёные выделяют пять уровней мощности магнитной бури, максимальный из которых — G5. О нынешних волнениях сообщалось заранее. Утром 5 августа они фиксировались минимум шесть часов.

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Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

Матвей Константинов
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