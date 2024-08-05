Обрушившаяся на Землю магнитная буря завершилась

Сильная магнитная буря, о начале которой сообщали учёные, завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Судя по графику, волнения превышали уровень G2, но, вопреки прошлым заявлениям, не достигала уровня G3 примерно с 15:00 мск до 21:00 4 августа. Затем буря ослабла, однако магнитное поле нашей планеты всё равно оставалось возмущённым. К утру 5 августа всё успокоилось.