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Регион
5 августа, 10:09

На Украине сообщили о задержании СБУ двух чиновниц, подозреваемых в связях с РФ

Служба безопасности Украины задержала двух чиновниц, которые якобы сотрудничали с Россией. Об этом сообщает издание "Страна".

Согласно приведённым данным, одна из задержанных работала в городском совете Днепропетровска, который на Украине теперь называют просто Днепр. Вторая занимала должность руководителя горсовета Южного в Одесской области. Следствие утверждает, что женщины устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций, корректируя огонь со стороны ВС России. Обеих якобы завербовали через комментарии в пророссийских пабликах.

Всего сообщается о задержании девяти человек в шести регионах.

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Ранее Life.ru сообщал о жителе Нижегородской области, которого задержали сотрудники ФСБ. Он снимал военные объекты на камеру по заданию иностранных координаторов, представляющих СБУ.

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Мария Любицкая
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