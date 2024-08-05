На Украине сообщили о задержании СБУ двух чиновниц, подозреваемых в связях с РФ
Служба безопасности Украины задержала двух чиновниц, которые якобы сотрудничали с Россией. Об этом сообщает издание "Страна".
Согласно приведённым данным, одна из задержанных работала в городском совете Днепропетровска, который на Украине теперь называют просто Днепр. Вторая занимала должность руководителя горсовета Южного в Одесской области. Следствие утверждает, что женщины устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций, корректируя огонь со стороны ВС России. Обеих якобы завербовали через комментарии в пророссийских пабликах.
Всего сообщается о задержании девяти человек в шести регионах.
Ранее Life.ru сообщал о жителе Нижегородской области, которого задержали сотрудники ФСБ. Он снимал военные объекты на камеру по заданию иностранных координаторов, представляющих СБУ.
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