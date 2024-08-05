На Украине сообщили о задержании СБУ двух чиновниц, подозреваемых в связях с РФ

Служба безопасности Украины задержала двух чиновниц, которые якобы сотрудничали с Россией. Об этом сообщает издание "Страна".

Согласно приведённым данным, одна из задержанных работала в городском совете Днепропетровска, который на Украине теперь называют просто Днепр. Вторая занимала должность руководителя горсовета Южного в Одесской области. Следствие утверждает, что женщины устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций, корректируя огонь со стороны ВС России. Обеих якобы завербовали через комментарии в пророссийских пабликах.

Всего сообщается о задержании девяти человек в шести регионах.