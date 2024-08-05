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5 августа, 13:56

"Неизвестного науке" леопарда сняли на видео в Приморье

В Приморье сняли на видео незарегистрированного леопарда, гуляющего вдоль трассы

В Приморском крае засняли на видео редчайшего дальневосточного леопарда, который прогуливался вдоль трассы. Примечательно, что данные об этом хищнике отсутствовали в специальной базе.

В Приморье сняли на видео незарегистрированного леопарда, гуляющего вдоль трассы. Видео © Telegram / Svodka25

"Благодаря видео очевидцев мы "проверили" его, установили: это ранее неизвестный науке леопард. Устанавливаем наблюдение, водителей призываем сохранять бдительность!" — сообщили в телеграм-канале дирекции заповедников "Земля леопарда".

По узору пятен на шкуре удалось установить, что данные об этом животном отсутствуют в базе зарегистрированных особей "Земли леопарда". Специалисты полагают, что это молодой леопард, который только недавно начал самостоятельную жизнь и активно перемещается, пытаясь найти себе участок.

Водителям стоит быть внимательными и держаться от леопарда на расстоянии минимум 20 метров. Кроме того, не стоит открывать в машине двери и окна, а также пытаться привлечь внимание хищника голосом.

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В апреле Life.ru также писал, что в Приморье выследили дикого леопарда. Кошку нашли на территории, куда раньше эти хищники не забирались, — в десятках километров к северу от ядра популяции в национальном парке "Земля леопарда".

Обложка ©

Telegram / "Земля леопарда — дирекция заповедников"

Никита Никонов
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