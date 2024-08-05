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5 августа, 09:24

Мощный грозовой фронт вынудил власти Анапы закрыть пляжи

Мэрия Анапы запретила купаться в море из-за шторма

Пляж Анапы. Обложка © Telegram / Мэрия Анапы

Пляж Анапы. Обложка © Telegram / Мэрия Анапы

В Анапе запретили купаться в Чёрном море из-за непогоды, сообщили в пресс-службе мэрии. Жителей и гостей города-курорта просят соблюдать осторожность, смотреть за детьми и не подвергать жизнь неоправданному риску.

"5 августа на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с прохождением мощного грозового фронта и обильными осадками", — говорится в сообщении.

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Напомним, последнее закрытие пляжей Анапы из-за шторма не остановило полчища туристов. Более того, они лезли нырять в воду даже с детьми.

Матвей Константинов
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