Мощный грозовой фронт вынудил власти Анапы закрыть пляжи
Мэрия Анапы запретила купаться в море из-за шторма
Пляж Анапы. Обложка © Telegram / Мэрия Анапы
В Анапе запретили купаться в Чёрном море из-за непогоды, сообщили в пресс-службе мэрии. Жителей и гостей города-курорта просят соблюдать осторожность, смотреть за детьми и не подвергать жизнь неоправданному риску.
"5 августа на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с прохождением мощного грозового фронта и обильными осадками", — говорится в сообщении.
Напомним, последнее закрытие пляжей Анапы из-за шторма не остановило полчища туристов. Более того, они лезли нырять в воду даже с детьми.