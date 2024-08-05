Мощный грозовой фронт вынудил власти Анапы закрыть пляжи

В Анапе запретили купаться в Чёрном море из-за непогоды, сообщили в пресс-службе мэрии. Жителей и гостей города-курорта просят соблюдать осторожность, смотреть за детьми и не подвергать жизнь неоправданному риску.

"5 августа на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с прохождением мощного грозового фронта и обильными осадками", — говорится в сообщении.