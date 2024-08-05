В День устриц Life.ru узнал у врачей, когда эти моллюски могут привести к смерти

5 августа отмечается Международный день устриц. Эти моллюски — отличный источник белка, однако из-за того, что их употребляют в сыром виде, деликатес может довести до отравления и даже летального исхода. Чем опасны и полезны устрицы, Life.ru рассказали преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов и гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Одна из опасностей устриц заключается в их способе питания. Данные моллюски поглощают частицы водорослей, а последние могут впитать в себя весь курс органической и неорганической химии. Также, съев сырого моллюска, человек может подцепить кампилобактерию, вибриоз. В лёгкой форме отравление выражается рвотой и диареей, а в тяжёлой (при попадании в кровоток) — сепсисом и смертью Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Врач Екатерина Кашух также предупреждает, что, если с устрицами переусердствовать, можно столкнуться с белковым отравлением. Его симптомы: сильная тошнота, рвота, диарея и головная боль.

В целом при нормальном питании человек может спокойно съесть 5–7 устриц и не столкнуться с белковым отравлением. Но если на обед был говяжий стейк, а на ужин планируются устрицы, могут возникнуть проблемы, об этом важно помнить Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Ещё одна опасность устриц в том, что они могут накапливать токсины, тяжёлые металлы и другие загрязнители, такие как ртуть и кадмий, которые есть в морской воде. Из-за этого избыток устриц тоже может привести к отравлениям.

Кроме того, устрицы — это один из сильнейших пищевых аллергенов: реакция на этого моллюска может проявляться в виде сыпи, зуда, отёка губ, языка или горла, а в тяжёлых случаях — анафилактического шока, который требует немедленной медицинской помощи.