"Не дальше": Запад позволил Киеву бить своими ракетами только по одному региону РФ, заявили в ВСУ
Спикер ВСУ Саранцев: Запад разрешил бить своими ракетами только по Белгороду
Установка HIMARS с ракетами ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Страны Запада разрешили Украине использовать поставленные ракеты только по Белгороду, признался представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев. Его слова приводит испанская газета El Pais.
"Мы можем достигать Белгорода, не дальше", — сказал спикер.
Ранее СМИ узнали об окружении крупной группировки ВСУ в селе Желанное на Покровском направлении. Там находятся минимум три бригады армии противника.