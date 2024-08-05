"Не дальше": Запад позволил Киеву бить своими ракетами только по одному региону РФ, заявили в ВСУ

Страны Запада разрешили Украине использовать поставленные ракеты только по Белгороду, признался представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев. Его слова приводит испанская газета El Pais.

"Мы можем достигать Белгорода, не дальше", — сказал спикер.