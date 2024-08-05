В Египте россиян стали возить на экскурсии отдельно от украинцев и поляков

В Египте туристические операторы начали организовывать отдельные туры для россиян, чтобы они не пересекались с гражданами Украины и Польши. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

"Из нововведений по экскурсиям от туроператоров: российских туристов теперь стараются возить везде отдельно, как минимум от украинцев и поляков", — пишет издание.

Это связано с тем, что в Египте ранее происходили неприятные инциденты между гражданами разных стран.