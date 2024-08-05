В Египте россиян стали возить на экскурсии отдельно от украинцев и поляков
В Египте туристические операторы начали организовывать отдельные туры для россиян, чтобы они не пересекались с гражданами Украины и Польши. Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".
"Из нововведений по экскурсиям от туроператоров: российских туристов теперь стараются возить везде отдельно, как минимум от украинцев и поляков", — пишет издание.
Это связано с тем, что в Египте ранее происходили неприятные инциденты между гражданами разных стран.
А ранее туристов, которые летят на отдых по системе "всё включено", предупредили о неприятном сюрпризе. Каждая страна может сама определять, что должно входить в указанную систему и чего в ней быть не должно. В частности, в отелях ОАЭ могут запрещать подавать алкоголь.
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