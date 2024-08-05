Кафельникова на Олимпиаде в Париже представили нейтральным спортсменом. Он выиграл золото в 2000-м

На Олимпийских играх в Париже российского победителя ОИ-2000 в Сиднее Евгения Кафельникова представили как нейтрального спортсмена. Организаторы не решились показать флаг РФ во время трансляции.

Всё произошло накануне после того, как сербский теннисист Новак Джокович выиграл олимпийское золото в одиночном разряде. На экране показали список чемпионов ОИ в данной дисциплине за последние годы. Победителя Игр 2000 года в Сиднее Кафельникова обозначали нейтральным спортсменом, который якобы выступал под индивидуальным флагом с подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).

Кафельникова представили как нейтрального спортсмена в трансляции Олимпиады в Париже. Фото © olympics.com

"Позор! В 2000 году Евгений Кафельников представлял Россию, а не AIN", — возмутился один из поклонников спортсмена в социальных сетях. Сам атлет также прореагировал на произошедшее, сделав репост данного сообщения.