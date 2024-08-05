Кафельникова на Олимпиаде в Париже представили нейтральным спортсменом. Он выиграл золото в 2000-м
Евгения Кафельникова на Олимпиаде в Париже представили нейтральным спортсменом
Евгений Кафельников. Обложка © ИТАР-ТАСС / Антон Денисов
На Олимпийских играх в Париже российского победителя ОИ-2000 в Сиднее Евгения Кафельникова представили как нейтрального спортсмена. Организаторы не решились показать флаг РФ во время трансляции.
Всё произошло накануне после того, как сербский теннисист Новак Джокович выиграл олимпийское золото в одиночном разряде. На экране показали список чемпионов ОИ в данной дисциплине за последние годы. Победителя Игр 2000 года в Сиднее Кафельникова обозначали нейтральным спортсменом, который якобы выступал под индивидуальным флагом с подписью AIN (Athletes Individuels Neutres).
Кафельникова представили как нейтрального спортсмена в трансляции Олимпиады в Париже. Фото © olympics.com
"Позор! В 2000 году Евгений Кафельников представлял Россию, а не AIN", — возмутился один из поклонников спортсмена в социальных сетях. Сам атлет также прореагировал на произошедшее, сделав репост данного сообщения.
Ранее Life.ru сообщал, что запрещённый МОК российский триколор появился перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом. На экранах показали результат Евгении Чикуновой, которая в апреле 2023 года установила мировой рекорд — 2 минуты 17,55 секунды. Рядом с её именем в графике был российский флаг. Сама Чикунова решительно отказалась выступать на Играх в Париже.